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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - ГАИС
Сириус - ГАИС: обзор матча 13 июля 2024
Сириус
13.07.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
3 : 1
Завершен
ГАИС
90+2'
Y. Salech
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - ГАИС
ГОЛ! 1:0!
Y. Salech
90'
+2
Желтая карточка
М. Линдберг
60'
Начало матча
Статистика матча Сириус - ГАИС
1
Всего ударов по воротам
15
23
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
10
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
495
327
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
12
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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