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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Сириус
Мьеллбю - Сириус: обзор матча 06 июля 2024
Мьеллбю
06.07.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
3 : 2
Завершен
Сириус
51'
Л. Валта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Сириус
65'
Желтая карточка
М. Линдберг
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Валта
Желтая карточка
К. Реслер
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Мьеллбю
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Сириус
77
Michael Martin
ЦП
3-1-1
24
Петтерссон
25
Реслер
6
Викстрем
8
Рейкьер
18
Бергстрем
1-1-2
30
Таннандер
81
Валта
6
Линдберг
9
10
Остались в запасе
Мьеллбю
Сириус
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
77
Michael Martin
ЦП
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Остались в запасе
77
Michael Martin
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Мьеллбю - Сириус
1
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
20
Офсайды
2
0
Количество передач
390
460
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Tess Olofsson, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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