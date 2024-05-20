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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Вестерос
Сириус - Вестерос: обзор матча 20 мая 2024
Сириус
20.05.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
0 : 0
Завершен
Вестерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Вестерос
Пенальти не реализован!
Y. Salech
59'
57'
Желтая карточка
Ф. Нсабиюмва
Желтая карточка
Л. Валта
14'
Начало матча
Статистика матча Сириус - Вестерос
1
1
Всего ударов по воротам
16
23
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
4
17
Количество передач
417
434
Сейвы
6
4
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
9
12
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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