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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Броммапойкарна
Вернаму - Броммапойкарна: обзор матча 12 мая 2024
Вернаму
12.05.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
1 : 1
Завершен
Броммапойкарна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Броммапойкарна
46'
Замена
T. Soderstrom
️️️️
F. Christensen
Начало матча
Статистика матча Вернаму - Броммапойкарна
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
9
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
427
446
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
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