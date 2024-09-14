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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Тэгу
Чеджу - Тэгу: обзор матча 14 сентября 2024
Чеджу
14.09.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Тэгу
63'
C.
82'
J. Go
90+3'
Í.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Тэгу
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Í.
82'
Желтая карточка
J. Go
82'
ГОЛ! 0:2!
J. Go
Замена
C. Im
️️️️
J. Seong-jin
80'
77'
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
K. Yoshino
Замена
J. Kim
️️️️
J. Kim
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
C.
Замена
S. Jin-Su
️️️️
H. Jong-Mu
46'
46'
Замена
J. Won Hwang
️️️️
K. Yeong-jun
46'
Замена
️️️️
L. Barcellos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
27
Jeon Seong-jin
ЦЗ
5
Italo
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
26
Chae-min Im
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
17
Park Ju-Yeong
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
39
Baek Seung-Heon
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
4-3-3
1
71
4
27
15
5
47
30
9
11
77
4-2-4
21
7
4
22
22
14
35
99
19
7
11
27
26
26
27
77
6
6
77
30
19
19
30
19
2
2
19
35
74
74
35
17
17
Остались в запасе
Чеджу
Тэгу
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
17
Park Ju-Yeong
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
39
Baek Seung-Heon
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
17
Park Ju-Yeong
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
39
Baek Seung-Heon
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Чеджу - Тэгу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
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