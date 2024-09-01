Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Кимчхон Сангму
Чеджу - Кимчхон Сангму: обзор матча 01 сентября 2024
Чеджу
01.09.2024, воскресенье, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кимчхон Сангму
60'
Y. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Кимчхон Сангму
87'
Желтая карточка
C. Gi-Yun
86'
Замена
H. Cho
️️️️
S. Park
Замена
J. Seong-jin
️️️️
T. Kim
85'
Желтая карточка
C. Woon
79'
79'
Замена
Л. Дон-Жун
️️️️
C. Gi-Yun
Замена
C. Woo Rim
️️️️
S. Jin-Su
74'
Желтая карточка
T. Ahn
73'
Желтая карточка
H. Jae-seok
67'
63'
Замена
P. Sang-Hyeok
️️️️
K. Hyun Yu
63'
Замена
M. Kim
️️️️
S. Won Lee
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Y.
60'
46'
Замена
C. Gi-Yun
️️️️
M. Jae-hyeon
Замена
J. Kim
️️️️
J.
46'
Замена
Y.
️️️️
S. Jin
41'
36'
Желтая карточка
K. Bong-Soo
33'
Желтая карточка
M. Seo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
47
Kaina Yoshio
ЦП
5
Italo
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
8
Seung Won Lee
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
38
Kwak Seung-min
ЦЗ
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
27
Jeon Seong-jin
ЦЗ
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
9
Yuri
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
3-2-2-3
1
26
15
20
71
13
47
5
11
18
19
4-2-1-3
1
20
14
66
30
4
8
10
Ли
99
7
10
19
23
23
19
71
27
27
71
18
9
9
18
11
77
77
11
66
26
26
66
8
3
3
8
10
29
29
10
7
Дон-Жун
7
Дон-Жун
99
19
19
99
Остались в запасе
Чеджу
Кимчхон Сангму
21
Chan-gi Ahn
ВР
38
Kwak Seung-min
ЦЗ
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
38
Kwak Seung-min
ЦЗ
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
17
Park Ju-Yeong
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Чеджу - Кимчхон Сангму
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
Новости команд
Все
Чеджу
Кимчхон Сангму
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+