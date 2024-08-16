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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Кимчхон Сангму
Тэгу - Кимчхон Сангму: обзор матча 16 августа 2024
Тэгу
16.08.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Кимчхон Сангму
59'
C.
85'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Кимчхон Сангму
Замена
E. Silva
️️️️
Х. Чхоль
89'
89'
Замена
I. Oh
️️️️
K. Kang-San
ГОЛ! 2:0!
C.
85'
72'
Замена
S. Kim
️️️️
D. Kim
Замена
C. Lee
️️️️
K. Yoshino
70'
62'
Замена
M. Jae-hyeon
️️️️
Л. Дон-Жун
ГОЛ! 1:0!
C.
59'
Замена
P. Yong-hui
️️️️
G. Myeong Seok
46'
46'
Замена
Д. Ли
️️️️
S. Maeng
46'
Замена
P. Sang-Hyeok
️️️️
K. Hyun Yu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
23
Chi-in Jeong
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
4
Min-woo Seo
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
13
Inpyo Oh
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
3-2-2-3
21
22
7
4
33
Чхоль
22
2
35
99
11
23
3-2-2-1-2
32
66
30
20
14
3
6
4
7
Дон-Жун
99
7
35
8
8
35
7
7
33
Чхоль
9
9
33
Чхоль
22
58
58
22
20
13
13
20
6
10
Ли
10
Ли
6
7
Дон-Жун
10
10
7
Дон-Жун
7
11
11
7
99
19
19
99
Остались в запасе
Тэгу
Кимчхон Сангму
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
17
Ítalo
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
1
Dong-heon Kim
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
17
Ítalo
ЦФ
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Тэгу - Кимчхон Сангму
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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