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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Тэгу
Кимчхон Сангму - Тэгу: обзор матча 29 июня 2024
Кимчхон Сангму
29.06.2024, суббота, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Тэгу
79'
C. Gi-Yun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Тэгу
Замена
C. Park
️️️️
M. Kim
88'
88'
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
K. Yoshino
ГОЛ! 1:0!
C. Gi-Yun
79'
Замена
C. Gi-Yun
️️️️
K. Hyun Yu
62'
Желтая карточка
M. Kim
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
33
Хон Чхоль
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
35
Kyohei Yoshino
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
2
Jae Won Hwang
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
20
Chan-yong Park
ЦЗ
29
Choi Gi-Yun
ЦП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
4-1-1
1
30
3
66
14
10
Ли
99
4-3-2
21
7
40
22
33
Чхоль
35
14
2
11
58
3
20
20
3
99
29
29
99
35
74
74
35
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Тэгу
1
Dong-heon Kim
ВР
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Кимчхон Сангму - Тэгу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Tae-Hwan Seol, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
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