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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Чеджу
Тэгу - Чеджу: обзор матча 16 июня 2024
Тэгу
16.06.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Чеджу
24'
В. Бобсин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Чеджу
Желтая карточка
J. Go
90'
+4
76'
Замена
T.
️️️️
R.
47'
Желтая карточка
C. Im
46'
Замена
J. Lee
️️️️
G. Kim
46'
Замена
J. Kim
️️️️
H. Jong-Mu
Желтая карточка
S. Oh
28'
ГОЛ! 1:0!
В. Бобсин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
17
Reis
ЦП
5
Italo
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
6
J. Kim
ЦФ
13
Tales
ЦФ
4-1-2-2
21
22
40
7
33
Чхоль
8
Бобсин
2
35
58
11
4-4-1
1
26
13
26
3
30
17
5
28
19
28
32
32
28
30
6
6
30
17
13
13
17
Остались в запасе
Тэгу
Чеджу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Тэгу - Чеджу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
Посещаемость:
9885
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