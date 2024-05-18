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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Чеджу
Кимчхон Сангму - Чеджу: обзор матча 18 мая 2024
Кимчхон Сангму
18.05.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Чеджу
47'
T. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Чеджу
90'
+1
Желтая карточка
Y.
69'
Желтая карточка
J. Song
Замена
J. Lee
️️️️
Y. Lee
62'
54'
Замена
S. Jin-Su
️️️️
H. Jong-Mu
ГОЛ! 1:0!
T. Kim
Пас отдал
K. Hyeon-uk
47'
46'
Замена
R.
️️️️
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
3
Min-kyu Park
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
6
Won Du-Jae
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
18
Young-Jun Lee
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
13
Tales
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Кимчхон Сангму
3
Min-deok Kim
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Min-jun Kim
ЦП
99
Jung-min Lee
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
17
Reis
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
4-2-4
1
77
14
3
30
14
97
Ким
6
23
18
70
4-2-3
1
4
13
26
71
5
30
9
13
6
13
13
18
99
99
18
30
19
19
30
13
17
17
13
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Чеджу
3
Min-deok Kim
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
3
Min-deok Kim
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Кимчхон Сангму - Чеджу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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