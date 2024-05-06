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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Тэгу
Чеджу - Тэгу: обзор матча 06 мая 2024
Чеджу
06.05.2024, понедельник, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Тэгу
77'
T. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Тэгу
Желтая карточка
T. Ahn
82'
ГОЛ! 1:0!
T. Kim
Пас отдал
Y.
77'
59'
Замена
E. Silva
️️️️
P. Yong-hui
Замена
R.
️️️️
H. Jong-Mu
46'
46'
Замена
J. Go
️️️️
K. Yeong-jun
25'
Желтая карточка
P. Yong-hui
18'
Желтая карточка
K. Yeong-jun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
14
Park Se-jin
ЦП
2
Jae Won Hwang
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
17
Reis
ЦП
39
Kim Jae-Min
ЦП
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
4-2-3
1
26
4
71
13
5
30
6
9
19
3-1-2-2
21
22
22
7
8
Бобсин
14
2
19
58
30
17
17
30
19
7
7
19
58
9
9
58
Остались в запасе
Чеджу
Тэгу
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
1
Yeong-eun Choi
ВР
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
39
Kim Jae-Min
ЦП
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
15
Won-woo Lee
ЦЗ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Чеджу - Тэгу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
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