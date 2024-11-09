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Расписание матчей
Эстония. Премиум Лига
Нарва Транс - Курессааре
Нарва Транс - Курессааре: обзор матча 09 ноября 2024
Нарва Транс
09.11.2024, суббота, 13:30
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Курессааре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Нарва Транс - Курессааре
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Нарва Транс
3 : 1
07.11.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Таммека
5 : 1
23.10.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Курессааре
1 : 1
07.11.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пярну Вапрус
1 : 1
28.10.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
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