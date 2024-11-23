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Расписание матчей
Грузия. Лига Эровнули
Динамо Бт - Иберия 1999
Динамо Бт - Иберия 1999: обзор матча 23 ноября 2024
Динамо Бт
23.11.2024, суббота, 19:00
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
0 : 1
Завершен
Иберия 1999
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Динамо Бт - Иберия 1999
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
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