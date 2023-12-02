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Лидс
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
2 декабря 2023, 11:11
0
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября 2023, 20:41
5
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
11 ноября 2023, 12:39
1
«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
19 июля 2023, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
1
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
13 января 2019, 09:16
5
Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
2 декабря 2023, 11:11
0
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
17 ноября 2023, 20:41
5
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
11 ноября 2023, 12:39
1
«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
19 июля 2023, 15:39
1
«Рома» арендовала футболиста сборной Дании
15 июля 2023, 09:18
1
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Плимут Аргайл
Лидс
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Плимут Аргайл
3 : 3
01.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/32 финала
Плимут Аргайл
3 : 1
06.01.2024
Саттон Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Питерборо Юнайтед
0 : 3
07.01.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
0 : 3
13.01.2024
Лидс
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
20.01.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
13.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Плимут Аргайл
3 : 1
06.01.2024
Саттон Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Плимут Аргайл
3 : 3
01.01.2024
Уотфорд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лидс
1 : 1
27.01.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
1 : 0
24.01.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 1
21.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
0 : 3
13.01.2024
Лидс
Англия. Кубок, 1/32 финала
Питерборо Юнайтед
0 : 3
07.01.2024
Лидс

Плимут Аргайл - Лидс - 06 февраля 2024

Плимут Аргайл
06.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Лидс
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Плимут Аргайл - Лидс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Кубок
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Текущие
Будущие
Англия. Кубок,
Блэкберн
1 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Ковентри
- : -
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Плимут Аргайл
- : -
06.02.2024
Лидс
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Саутгемптон
- : -
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Ноттингем Форест
- : -
07.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок,
Блэкберн
1 : 1
29.01.2024
Рексхэм
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Ковентри
- : -
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Плимут Аргайл
- : -
06.02.2024
Лидс
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Саутгемптон
- : -
06.02.2024
Уотфорд
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Ноттингем Форест
- : -
07.02.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок. повторный матч, повторный матч
Астон Вилла
- : -
07.02.2024
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