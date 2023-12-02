Плимут Аргайл

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
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В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
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«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
«Рома» арендовала футболиста сборной Дании