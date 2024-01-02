Серия А. Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью с «Ромой»

Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой

Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»

Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»

Серия А. «Милан» на выезде разгромил аутсайдера (3:0)

«Милан» рассматривает только одного тренера на замену Пиоли

«Бавария» заинтересована в защитнике «Милана»