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Аталанта
Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»
8 января, 22:19
0
Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
8 января, 14:28
0
Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой
8 января, 13:46
0
Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука
8 января, 11:26
0
Серия А. Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью с «Ромой»
8 января, 00:48
2
Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
8 января, 14:28
0
Серия А. «Милан» на выезде разгромил аутсайдера (3:0)
7 января, 16:25
0
«Милан» рассматривает только одного тренера на замену Пиоли
4 января, 15:15
1
«Бавария» заинтересована в защитнике «Милана»
3 января, 23:46
0
Леау: «Я мог бы достигнуть уровня Роналду или Мбаппе, но я не эгоистичен»
1 января, 21:10
6
Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»
8 января, 22:19
0
Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
8 января, 14:28
0
Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой
8 января, 13:46
0
Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука
8 января, 11:26
0
Серия А. Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью с «Ромой»
8 января, 00:48
2
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Последние матчи
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Милан
Аталанта
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
4 : 1
02.01.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 3
07.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 3
07.01.2024
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
4 : 1
02.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло

Милан - Аталанта - 10 января 2024

Милан
10.01.2024, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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Аталанта
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Милан - Аталанта
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Кубок
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Текущие
Будущие
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Россия
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