Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»
Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой
Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука
Серия А. Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью с «Ромой»
Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
Серия А. «Милан» на выезде разгромил аутсайдера (3:0)
«Милан» рассматривает только одного тренера на замену Пиоли
«Бавария» заинтересована в защитнике «Милана»
Леау: «Я мог бы достигнуть уровня Роналду или Мбаппе, но я не эгоистичен»
Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»
Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой
Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука
Серия А. Ассист Миранчука принес «Аталанте» ничью с «Ромой»