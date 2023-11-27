«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне

Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах

Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»

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«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне

«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула