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0
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля, 14:14
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Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23 февраля, 23:41
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября, 23:56
1
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
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Лудогорец - Серветт - 22 февраля 2024

Лудогорец
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
- : -
Не начался
Серветт
Матч
Статистика матча Лудогорец - Серветт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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