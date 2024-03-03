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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Хошимин Сити - Биньзыонг
Хошимин Сити - Биньзыонг: обзор матча 03 марта 2024
Хошимин Сити
03.03.2024, воскресенье, 15:15
Вьетнам. Лига V, 12 тур
1 : 0
Завершен
Биньзыонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хошимин Сити - Биньзыонг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хошимин Сити
1 : 1
31.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хошимин Сити
2 : 2
15.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хошимин Сити
3 : 1
10.05.2026
Сонглам Нгеан
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
3 : 1
07.06.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Биньзыонг
0 : 1
24.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хайфон
4 : 2
16.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Дананг
2 : 0
08.05.2026
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