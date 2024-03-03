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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Хань Хоа - Ханой
Хань Хоа - Ханой: обзор матча 03 марта 2024
Хань Хоа
03.03.2024, воскресенье, 14:00
Вьетнам. Лига V, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ханой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хань Хоа - Ханой
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хань Хоа
0 : 1
30.06.2024
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
5 : 1
25.06.2024
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Тханьхоа
1 : 1
19.06.2024
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хань Хоа
0 : 5
15.06.2024
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Ханой
5 : 2
31.05.2024
Хань Хоа
Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Тханьхоа
1 : 0
09.05.2026
Ханой
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