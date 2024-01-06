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Расписание матчей
Франция. Кубок
Алес - Париж
Алес - Париж: обзор матча 06 января 2024
Алес
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Париж
90+6'
B. Mahamat Ahmat (П)
2'
A. Jabbari
77'
И. Кеббаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алес - Париж
ГОЛ с пенальти! 1:2!
B. Mahamat Ahmat
90'
+6
82'
Замена
D. Colau
️️️️
И. Кеббаль
82'
Замена
Й. Демонси
️️️️
Y. Koré
Замена
T. Peyrard
️️️️
D. Dabo
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
И. Кеббаль
Пас отдал
Y. Koré
77'
Замена
Л. Дусе
️️️️
А. Камара
67'
Замена
М. Туре
️️️️
A. Jabbari
Замена
B. Mahamat Ahmat
️️️️
W. Baana Jaba
63'
Желтая карточка
P. Cros
55'
Желтая карточка
D. Dabo
54'
Желтая карточка
A. Diaby
51'
2'
ГОЛ! 0:1!
A. Jabbari
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алес
1
Louis Laurent
ВР
2
Antar Yalaoui
ЦЗ
5
Ryad Nadifi
ЦЗ
3
Sofiane Jdaini
ЦЗ
4
Pierrick Cros
ЦЗ
10
Lucas Franco
(К)
ЦП
7
Wilfried Baana Jaba
ЦП
8
Daysam Ben Nasr
ЦП
11
J. Balmy
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
9
Abdoulaye Diaby
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Алес
16
Eric Moreau
ВР
12
Brice Hereson
ЦЗ
14
Théo Peyrard
ЦП
15
Brian Chevreuil
ЦП
13
Tom Husson
ЦП
17
Yassine Kich
ЦП
19
Arnold Abelenti
ЦФ
20
Gianni Baptiste
ЦФ
Париж
16
Téva Gardies
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
33
Dimitri Colau
ЦП
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
4-3-3
1
2
3
4
5
10
7
8
9
6
11
3-3-1-3
44
Филипович
5
Мбоу
13
Дабила
25
17
Камара
14
22
10
Кеббаль
11
9
Лукембила
99
6
14
14
6
17
Камара
44
Дусе
44
Дусе
17
Камара
10
Кеббаль
33
33
10
Кеббаль
25
24
Демонси
24
Демонси
25
99
21
Туре
21
Туре
99
Остались в запасе
Алес
Париж
16
Eric Moreau
ВР
12
Brice Hereson
ЦЗ
15
Brian Chevreuil
ЦП
13
Tom Husson
ЦП
17
Yassine Kich
ЦП
19
Arnold Abelenti
ЦФ
20
Gianni Baptiste
ЦФ
16
Téva Gardies
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Eric Moreau
ВР
12
Brice Hereson
ЦЗ
15
Brian Chevreuil
ЦП
13
Tom Husson
ЦП
17
Yassine Kich
ЦП
19
Arnold Abelenti
ЦФ
20
Gianni Baptiste
ЦФ
Остались в запасе
16
Téva Gardies
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Алес - Париж
3
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
15
Офсайды
2
2
Количество передач
369
447
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Алес
Франция. Кубок, 1/32 финала
Алес
1 : 2
06.01.2024
Париж
Франция. Кубок, 1/16 финала
Алес
1 : 2
06.03.2021
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Алес
2 : 0
21.02.2021
Фабреге
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
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