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Кот-д'Ивуар - Сейшельские Острова

17.11.2023, Пятница, 22:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Кот-д'Ивуар - Сейшельские Острова
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Матч начнется в 22:00 мск
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Россия
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