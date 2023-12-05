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Магдебург - Фортуна

05.12.2023, Вторник, 20:00 мск Германия. Кубок, 1/8 финала Магдебург - Фортуна
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Матч начнется в 20:00 мск
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Россия
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