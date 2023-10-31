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Хольштайн - Магдебург

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Хольштайн - Магдебург
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Матч еще не начался
Германия. Вторая Бундеслига (2023/2024)
3 тур
20 августа, воскресенье 14:30 Хольштайн 2:4 Магдебург
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Россия
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