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Нюрнберг - Ганза

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Германия. Кубок, 1/16 финала Нюрнберг - Ганза
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Матч еще не начался
Германия. Вторая Бундеслига (2023/2024)
1 тур
30 июля, воскресенье 14:30 Ганза 2:0 Нюрнберг
Германия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
31 октября, среда 20:30 Ганза 1:1
(2:4)п		 Нюрнберг
Германия. Бундеслига (2007/2008)
19 тур
9 февраля, суббота 17:30 Нюрнберг 1:1 Ганза
2 тур
18 августа, суббота 17:30 Ганза 1:2 Нюрнберг
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