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Ротор - Алания

26.09.2023, Вторник, 00:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. Кубок, 1/32 финала Ротор - Алания
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Матч еще не начался
Россия. ФНЛ (2021/2022)
37 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Алания 0:1 Ротор
19 тур
23 октября, суббота 16:00 Ротор 0:0 Алания
Россия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
21 августа, среда 16:00 Алания 2:1 Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
16 тур
13 ноября, воскресенье 13:30 Ротор 1:0 Алания
2 тур
4 августа, четверг 17:00 Алания 1:0 Ротор
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 14:00 Ротор 4:1 Алания
6 тур
7 сентября, воскресенье 17:00 Алания 2:2 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Ротор 3:0 Алания
10 тур
28 июня, вторник 00:00 Алания 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Алания 1:1 Ротор
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Ротор
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ротор 3:0 Алания
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Алания 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Алания 3:0 Ротор
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:2 Алания
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ротор
8 тур
13 мая, среда 00:00 Ротор 1:1 Алания
Чемпионат России 1997
29 тур
26 сентября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Алания
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Алания 3:2 Ротор
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Ротор 3:0 Алания
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Алания
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Ротор 1:1 Алания
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Алания 1:0 Ротор
Чемпионат России 1993
23 тур
12 июня, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Алания
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