Ротор - Алания

|37 тур
|15 мая, воскресенье
|17:00
|Алания
|0:1
|Ротор
|19 тур
|23 октября, суббота
|16:00
|Ротор
|0:0
|Алания
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:30
|Ротор
|1:0
|Алания
|2 тур
|4 августа, четверг
|17:00
|Алания
|1:0
|Ротор
|16 тур
|6 ноября, четверг
|14:00
|Ротор
|4:1
|Алания
|6 тур
|7 сентября, воскресенье
|17:00
|Алания
|2:2
|Ротор
|26 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Ротор
|3:0
|Алания
|10 тур
|28 июня, вторник
|00:00
|Алания
|0:3
|Ротор
|25 тур
|2 октября, суббота
|00:00
|Алания
|1:1
|Ротор
|6 тур
|11 апреля, воскресенье
|00:00
|Ротор
|0:1
|Алания
|28 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Ротор
|2:1
|Алания
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|Алания
|1:0
|Ротор
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Алания
|0:1
|Ротор
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|2:1
|Алания
|24 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Ротор
|1:1
|Алания
|5 тур
|2 апреля, суббота
|00:00
|Алания
|1:0
|Ротор