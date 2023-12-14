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Лудогорец - Нордшелланд

14.12.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 6 тур Лудогорец - Нордшелланд
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2023/2024), группа H
2 тур
5 октября, четверг 23:00 Нордшелланд Лудогорец
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