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Юнион СЖ - Ливерпуль

14.12.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 6 тур Юнион СЖ - Ливерпуль
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа E
2 тур
5 октября, четверг 22:00 Ливерпуль Юнион СЖ
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