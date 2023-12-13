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РБ Лейпциг - Янг Бойз

13.12.2023, Среда, 20:45 мск Лига чемпионов, 6 тур РБ Лейпциг - Янг Бойз
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа G
1 тур
19 сентября, вторник 19:45 Янг Бойз РБ Лейпциг
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