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Химик - Рязань

12.09.2023, Вторник, 00:00 мск Дзержинск, стадион Химик Россия. Кубок, 1/64 финала Химик - Рязань
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Матч еще не начался
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