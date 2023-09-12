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Форте - Салют

12.09.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/64 финала Форте - Салют
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 2 тур
22 июля, суббота 18:00 Форте 1:0 Салют
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