Биолог-Новокубанск - Динамо Ставрополь

|9 тур
|9 сентября, суббота
|00:00
|Динамо Ставрополь
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Динамо Ставрополь
|9 тур
|9 сентября, суббота
|00:00
|Динамо Ставрополь
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Динамо Ставрополь
|23 тур
|8 апреля, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Динамо Ставрополь
|11 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Динамо Ставрополь
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|1/128 финала
|31 августа, среда
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|2:3
|Динамо Ставрополь
|32 тур
|22 мая, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|3:3
|Динамо Ставрополь
|16 тур
|31 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Ставрополь
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|1/64 финала
|11 августа, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|3:1
|Биолог-Новокубанск
|24 тур
|15 апреля, четверг
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Динамо Ставрополь
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо Ставрополь
|3:1
|Биолог-Новокубанск
|19 тур
|14 марта, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Динамо Ставрополь
|5 тур
|16 августа, пятница
|17:00
|Динамо Ставрополь
|3:0
|Биолог-Новокубанск
|16 тур
|4 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо Ставрополь
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|2 тур
|3 августа, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Динамо Ставрополь
|31 тур
|11 мая, пятница
|17:30
|Динамо Ставрополь
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|15 тур
|21 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:2
|Динамо Ставрополь
|18 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Динамо Ставрополь
|4 тур
|19 августа, пятница
|18:30
|Динамо Ставрополь
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|10 мая, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Динамо Ставрополь
|11 тур
|28 сентября, понедельник
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|27 тур
|18 апреля, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|11 тур
|6 июля, среда
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Динамо Ставрополь