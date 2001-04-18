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ЦСКА - Алания

18.04.2001, Среда, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России, 6 тур ЦСКА - Алания
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
12 тур
13 июня, вторник 00:00 ЦСКА 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 ЦСКА 4:1 Алания
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
6 тур
2 мая, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Алания 3:0 ЦСКА
2 тур
22 марта, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
14 тур
3 июля, среда 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Алания
3 тур
4 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 ЦСКА
11 тур
13 мая, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:4 Алания
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Алания 2:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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