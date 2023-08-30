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Копенгаген - Ракув

30.08.2023, Среда, 22:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Копенгаген - Ракув
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 22 августа, вторник 22:00 Ракув Копенгаген
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