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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Кевийи
Конкарно - Кевийи: обзор матча 20 апреля 2024
Конкарно
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
0 : 0
Завершен
Кевийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Кевийи
90'
+4
Желтая карточка
G. Gbelle
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
90'
+1
Замена
T. Sinquin
️️️️
Г. Барес
90'
+1
87'
Замена
П. Яд
️️️️
Н. Кадиу
Замена
Б. Муазан
️️️️
A. Urie
83'
79'
Замена
N. Cisse
️️️️
С. Лорик
79'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Г. Сангаре
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
C. Rodrigues
70'
Замена
I. Matondo
️️️️
К. Диавара
69'
62'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
К. Кулибали
62'
Замена
G. Gbelle
️️️️
J. Pendant
50'
Желтая карточка
С. Лорик
33'
Желтая карточка
J. Pendant
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
14
Garland Gbelle
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
3-4-4
2
4
3
17
9
7
26
14
Ба
7
Диавара
15
Барес
30
4-1-1-4
1
Лерой
58
Сиссоко
8
3
2
Лорик
17
Сангаре
8
Кадиу
99
Сумано
17
Кулибали
11
Камара
7
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
15
Барес
2
2
15
Барес
7
10
Муазан
10
Муазан
7
9
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
9
7
Диавара
45
45
7
Диавара
2
Лорик
15
15
2
Лорик
17
Кулибали
35
35
17
Кулибали
7
14
14
7
17
Сангаре
31
Поа
31
Поа
17
Сангаре
8
Кадиу
37
Яд
37
Яд
8
Кадиу
Остались в запасе
Конкарно
Кевийи
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
20
Arsène Courel
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Статистика матча Конкарно - Кевийи
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
20
Офсайды
1
4
Количество передач
564
437
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Мустуар
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Конкарно
Кевийи
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
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