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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Конкарно
По - Конкарно: обзор матча 16 марта 2024
По
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
2 : 0
Завершен
Конкарно
53'
H. Saivet (П)
74'
Я. Беграуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Конкарно
88'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
C. Rodrigues
85'
Желтая карточка
T. Lebeau
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
Ш. Боли
81'
77'
Замена
T. Lebeau
️️️️
A. Philiponeau
77'
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
77'
Замена
M. Etuin
️️️️
Г. Барес
ГОЛ! 2:0!
Я. Беграуи
Пас отдал
Ш. Боли
74'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
Л. Мутон
72'
63'
Желтая карточка
C. Rodrigues
Замена
Я. Беграуи
️️️️
М. Силла
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
H. Saivet
53'
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
17'
3'
Желтая карточка
Ж. Фоссюрье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Конкарно
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
По
5
Ное Соу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Конкарно
40
Rudy Boulais
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-5-2
21
Камара
20
12
5
21
70
Боли
6
Мутон
10
4
9
Силла
10
4-2-5
33
Фоссюрье
2
4
3
26
9
14
Ба
30
15
Барес
45
7
Диавара
70
Боли
4
Обьянг
4
Обьянг
70
Боли
6
Мутон
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
6
Мутон
9
Силла
14
Беграуи
14
Беграуи
9
Силла
15
Барес
17
17
15
Барес
26
4
4
26
45
7
7
45
9
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
9
Остались в запасе
По
Конкарно
5
Ное Соу
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
40
Rudy Boulais
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
5
Ное Соу
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Остались в запасе
40
Rudy Boulais
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча По - Конкарно
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
450
374
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
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