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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Кевийи
Париж - Кевийи: обзор матча 19 декабря 2023
Париж
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
2 : 2
Завершен
Кевийи
19'
Y. Koré
47'
Л. Диаби-Фадига
24'
С. Сумано
67'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Кевийи
Замена
F. Pannafit
️️️️
И. Кеббаль
90'
+4
Желтая карточка
A. Jabbari
90'
+2
88'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
К. Кулибали
85'
Замена
Й. Рош
️️️️
Г. Сангаре
85'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
П. Яд
Желтая карточка
П. Амель
75'
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Дусе
73'
Замена
A. Jabbari
️️️️
Л. Диаби-Фадига
73'
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Камара
Пас отдал
К. Кулибали
65'
Желтая карточка
Г. Сангаре
62'
Замена
М. Камара
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
62'
Замена
G. Gbelle
️️️️
Н. Кадиу
55'
Желтая карточка
С. Лорик
Желтая карточка
Л. Диаби-Фадига
54'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диаби-Фадига
Пас отдал
A. Gory
47'
Замена
И. Филипович
️️️️
O. Nkambadio
46'
Желтая карточка
A. Gory
45'
+1
24'
ГОЛ! 1:1!
С. Сумано
Пас отдал
П. Яд
ГОЛ! 1:0!
Y. Koré
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
(К)
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
14
Garland Gbelle
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
3-1-2-1-3
16
25
5
Мбоу
13
Дабила
44
Дусе
22
14
10
Кеббаль
29
Амель
11
80
Диаби-Фадига
3-1-2-1-3
1
Лерой
15
15
Фортеш
2
Лорик
17
Сангаре
35
8
Кадиу
37
Яд
7
17
Кулибали
99
Сумано
16
44
Филипович
44
Филипович
16
44
Дусе
17
Камара
17
Камара
44
Дусе
10
Кеббаль
37
37
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
99
99
80
Диаби-Фадига
37
Яд
58
Сиссоко
58
Сиссоко
37
Яд
8
Кадиу
14
14
8
Кадиу
17
Кулибали
41
41
17
Кулибали
17
Сангаре
69
Рош
69
Рош
17
Сангаре
35
11
Камара
11
Камара
35
Остались в запасе
Париж
Кевийи
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Кейн Боннви
ВР
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
35
Robin Legendre
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Париж - Кевийи
4
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
13
Офсайды
0
1
Количество передач
202
154
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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