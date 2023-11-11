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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Конкарно
Лаваль - Конкарно: обзор матча 11 ноября 2023
Лаваль
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
0 : 3
Завершен
Конкарно
21'
Б. Муазан
53'
P. Ouaneh (АГ)
90+3'
T. Lebeau (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Конкарно
Желтая карточка
M. Baudry
90'
+4
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:3!
T. Lebeau
90'
Замена
A. Urie
️️️️
Б. Муазан
85'
Замена
Y. Merdji
️️️️
П. Ибну Ба
85'
Замена
T. Lebeau
️️️️
A. Philiponeau
Замена
W. Benard
️️️️
S. Sanna
81'
80'
Замена
A. Gboho
️️️️
Н. Ндомбаси
80'
Замена
A. Georgen
️️️️
Н. Шадли
Замена
Ж. Тель
️️️️
J. Roye
70'
Замена
J. Adeoti
️️️️
А. Бобишон
70'
Желтая карточка
E. Seidou
62'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
P. Ouaneh
58'
Замена
E. Seidou
️️️️
А. Черни
57'
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
P. Ouaneh
48'
Желтая карточка
Г. Барес
Желтая карточка
S. Sanna
45'
+2
Желтая карточка
J. Roye
43'
Красная карточка
Р. Лабе Ласкари
42'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Муазан
Пас отдал
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Edson Seidou
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
24
Ambroise Gboho
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
3
23
Диав
75
Черни
15
7
14
Бобишон
3
Лабе Ласкари
18
6
4
4-1-2-4
33
Фоссюрье
3
3
4
26
77
Шадли
10
Муазан
30
14
Ба
11
Ндомбаси
15
Барес
75
Черни
3
3
75
Черни
6
26
26
6
15
28
Кадиль
28
Кадиль
15
4
9
Тель
9
Тель
4
14
Бобишон
17
17
14
Бобишон
77
Шадли
2
2
77
Шадли
26
4
4
26
10
Муазан
7
7
10
Муазан
11
Ндомбаси
24
24
11
Ндомбаси
14
Ба
10
10
14
Ба
Остались в запасе
Лаваль
Конкарно
1
Maxime Hautbois
ВР
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лаваль - Конкарно
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
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2016.10.25 21:37
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2015.10.27 23:52
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