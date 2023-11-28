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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - По
Конкарно - По: обзор матча 28 ноября 2023
Конкарно
28.11.2023, вторник, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
1 : 2
Завершен
По
62'
Y. Merdji
30'
G. Jannez (АГ)
46'
M. Bassouamina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - По
89'
Красная карточка
K. Boutaïb
Вторая желтая
A. Philiponeau
88'
Замена
Г. Барес
️️️️
M. Etuin
79'
Замена
A. Georgen
️️️️
A. Wahib
74'
69'
Замена
Ш. Боли
️️️️
M. Bassouamina
69'
Замена
S. Beusnard
️️️️
М. Силла
68'
Замена
М. Шахири
️️️️
С. Д'Алмейда
ГОЛ! 1:2!
Y. Merdji
62'
61'
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
60'
Замена
Y. Merdji
️️️️
Б. Муазан
60'
Желтая карточка
A. Wahib
58'
Желтая карточка
A. Philiponeau
55'
46'
ГОЛ! 0:2!
M. Bassouamina
Пас отдал
Л. Мутон
46'
Замена
У. Канте
️️️️
X. Kouassi
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
G. Jannez
23'
Желтая карточка
X. Kouassi
Желтая карточка
A. Urie
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
По
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
21
Steeve Beusnard
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
4-3-2-2
4
3
3
33
Фоссюрье
26
7
17
10
Муазан
77
Шадли
14
Ба
30
3-3-4
21
Камара
7
Куду
5
97
Бото
4
10
6
Мутон
10
6
Д'Алмейда
7
Силла
12
3
2
2
3
17
15
Барес
15
Барес
17
10
Муазан
10
10
10
Муазан
7
45
45
7
4
19
Канте
19
Канте
4
7
Силла
21
21
7
Силла
12
70
Боли
70
Боли
12
6
Д'Алмейда
11
Шахири
11
Шахири
6
Д'Алмейда
Остались в запасе
Конкарно
По
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
Остались в запасе
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Конкарно - По
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
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