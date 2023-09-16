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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Конкарно
Кевийи - Конкарно: обзор матча 16 сентября 2023
Кевийи
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
2 : 3
Завершен
Конкарно
84'
С. Сумано
90+3'
A. Georgen (АГ)
28'
Н. Шадли
35'
П. Ибну Ба
45+2'
Y. Merdji
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Конкарно
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
A. Georgen
90'
+3
Замена
N. Cisse
️️️️
С. Лорик
90'
+3
Замена
J. Pendant
️️️️
А. Сиссоко
90'
+3
90'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
M. Etuin
ГОЛ! 1:3!
С. Сумано
Пас отдал
М. Камара
84'
82'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Н. Шадли
Замена
М. Камара
️️️️
П. Яд
72'
Замена
К. Кулибали
️️️️
A. Do Marcolino
72'
61'
Желтая карточка
T. Sinquin
57'
Замена
T. Sinquin
️️️️
A. Philiponeau
Желтая карточка
С. Лорик
47'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Y. Merdji
Замена
С. Сумано
️️️️
Г. Сангаре
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
П. Ибну Ба
Пас отдал
Y. Merdji
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Пас отдал
A. Philiponeau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Конкарно
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
Кевийи
1
Адель Анзимати-Абуду
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
10
Alexandre Bonnet
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
2
Thibault Sinquin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лерой
2
Лорик
3
15
Фортеш
58
Сиссоко
17
Сангаре
8
Кадиу
35
37
Яд
41
44
Пьерре
3-2-2-4
3
2
4
17
26
77
Шадли
10
Муазан
30
10
3
14
Ба
2
Лорик
15
15
2
Лорик
58
Сиссоко
7
7
58
Сиссоко
41
17
Кулибали
17
Кулибали
41
37
Яд
11
Камара
11
Камара
37
Яд
17
Сангаре
99
Сумано
99
Сумано
17
Сангаре
77
Шадли
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
77
Шадли
26
2
2
26
17
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
17
Остались в запасе
Кевийи
Конкарно
1
Адель Анзимати-Абуду
ВР
10
Alexandre Bonnet
ЦП
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
Остались в запасе
1
Адель Анзимати-Абуду
ВР
10
Alexandre Bonnet
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
Статистика матча Кевийи - Конкарно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
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