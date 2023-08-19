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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Париж
По - Париж: обзор матча 19 августа 2023
По
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
2 : 0
Завершен
Париж
37'
S. Beusnard
63'
K. Boutaïb
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Париж
90'
Замена
G. Oualengbe
️️️️
А. Камара
90'
Замена
O. Sissoko
️️️️
И. Кеббаль
Замена
M. Ros
️️️️
К. Бото
83'
75'
Замена
Н. Менди
️️️️
J. Gaudin
75'
Замена
D. Diagouraga
️️️️
Л. Диаби-Фадига
Замена
S. Degert
️️️️
K. Boutaïb
66'
Замена
M. George
️️️️
М. Силла
66'
ГОЛ! 2:0!
K. Boutaïb
Пас отдал
М. Силла
63'
Желтая карточка
Л. Мутон
59'
41'
Желтая карточка
Л. Диаби-Фадига
ГОЛ! 1:0!
S. Beusnard
37'
Замена
Л. Мутон
️️️️
J. Ruiz
27'
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
21
Steeve Beusnard
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Париж
44
Иван Филипович
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
По
15
Marius Ros
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
33
Sonny Degert
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
33
Dimitri Colau
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
3-2-2-3
21
Камара
4
Обьянг
5
8
97
Бото
20
21
4
7
Силла
10
6
Д'Алмейда
4-1-3-1-1
44
Филипович
13
Дабила
5
Мбоу
25
31
Шергуи
44
Дусе
17
Камара
22
24
Демонси
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
97
Бото
15
15
97
Бото
5
6
Мутон
6
Мутон
5
7
Силла
9
9
7
Силла
10
33
33
10
22
32
Менди
32
Менди
22
17
Камара
13
13
17
Камара
10
Кеббаль
18
18
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
34
34
80
Диаби-Фадига
Остались в запасе
По
Париж
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Obed Nkambadio
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча По - Париж
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
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