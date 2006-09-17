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Локомотив - Спартак

17.09.2006, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 19 тур Локомотив - Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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