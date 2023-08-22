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Динамо Брл - Новосибирск

22.08.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Динамо Брл - Новосибирск
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
6 тур
13 ноября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:4 Динамо Брл
17 тур
27 августа, суббота 13:00 Динамо Брл 0:0 Новосибирск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
18 тур
2 ноября, вторник 08:30 Новосибирск 2:0 Динамо Брл
14 тур
9 октября, суббота 11:00 Динамо Брл 1:2 Новосибирск
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 14:30 Динамо Брл 1:1
(4:2)п		 Новосибирск
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 15:00 Новосибирск 1:0 Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020)
8 тур
9 сентября, понедельник 15:00 Новосибирск 1:1 Динамо Брл
5 тур
25 августа, воскресенье 14:30 Динамо Брл 1:2 Новосибирск
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 14:30 Динамо Брл 2:1 Новосибирск
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