Динамо Брл - Новосибирск

|6 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:4
|Динамо Брл
|17 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Динамо Брл
|0:0
|Новосибирск
|6 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:4
|Динамо Брл
|17 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Динамо Брл
|0:0
|Новосибирск
|18 тур
|2 ноября, вторник
|08:30
|Новосибирск
|2:0
|Динамо Брл
|14 тур
|9 октября, суббота
|11:00
|Динамо Брл
|1:2
|Новосибирск
|1/256 финала
|14 июля, среда
|14:30
|Динамо Брл
|1:1
(4:2)п
|Новосибирск
|1/128 финала
|19 августа, среда
|15:00
|Новосибирск
|1:0
|Динамо Брл
|8 тур
|9 сентября, понедельник
|15:00
|Новосибирск
|1:1
|Динамо Брл
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|14:30
|Динамо Брл
|1:2
|Новосибирск
|1/128 финала
|28 июля, воскресенье
|14:30
|Динамо Брл
|2:1
|Новосибирск