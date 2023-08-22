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Квант - Калуга

22.08.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Квант - Калуга
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2023
3 тур
6 августа, воскресенье 16:00 Калуга 7:0 Квант
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
6 тур
7 мая, суббота 16:00 Квант 1:1 Калуга
1 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Калуга 0:1 Квант
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
4 тур
29 августа, суббота 16:00 Калуга 2:0 Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
14 тур
19 октября, суббота 15:00 Квант 0:4 Калуга
2 тур
24 июля, среда 18:30 Калуга 2:0 Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
24 тур
18 мая, суббота 14:00 Калуга 1:0 Квант
12 тур
6 октября, суббота 14:00 Квант 2:2 Калуга
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