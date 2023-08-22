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Спартак Т - Динамо Бр

22.08.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Спартак Т - Динамо Бр
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023)
18 тур
24 октября, понедельник 18:00 Спартак Т 0:1 Динамо Бр
8 тур
27 августа, суббота 18:00 Динамо Бр 3:1 Спартак Т
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