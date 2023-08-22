Дружба - Кубань Холдинг

|1 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Кубань Холдинг
|3:0
|Дружба
|1 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Кубань Холдинг
|3:0
|Дружба
|21 тур
|25 марта, суббота
|15:00
|Кубань Холдинг
|0:0
|Дружба
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Дружба
|2:3
|Кубань Холдинг
|32 тур
|22 мая, воскресенье
|16:00
|Дружба
|0:0
|Кубань Холдинг
|16 тур
|31 октября, воскресенье
|15:00
|Кубань Холдинг
|3:1
|Дружба
|29 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Дружба
|0:3
|Кубань Холдинг
|13 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Кубань Холдинг
|1:1
|Дружба