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Дружба - Кубань Холдинг

22.08.2023, Вторник, 00:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Дружба - Кубань Холдинг
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа 1
1 тур
16 июля, воскресенье 18:00 Кубань Холдинг 3:0 Дружба
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
21 тур
25 марта, суббота 15:00 Кубань Холдинг 0:0 Дружба
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Дружба 2:3 Кубань Холдинг
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
32 тур
22 мая, воскресенье 16:00 Дружба 0:0 Кубань Холдинг
16 тур
31 октября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 3:1 Дружба
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
29 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Дружба 0:3 Кубань Холдинг
13 тур
31 октября, суббота 14:00 Кубань Холдинг 1:1 Дружба
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