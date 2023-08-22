Машук-КМВ - Биолог-Новокубанск

|5 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Машук-КМВ
|17 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Машук-КМВ
|17 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Машук-КМВ
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|29 тур
|16 мая, воскресенье
|16:00
|Машук-КМВ
|1:3
|Биолог-Новокубанск
|13 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|5:1
|Машук-КМВ
|17 тур
|10 ноября, воскресенье
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Машук-КМВ
|3 тур
|1 августа, четверг
|18:00
|Машук-КМВ
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|17 тур
|11 ноября, воскресенье
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|Машук-КМВ
|3 тур
|11 августа, суббота
|18:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|24 тур
|31 марта, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Машук-КМВ
|8 тур
|9 сентября, суббота
|16:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|19 тур
|19 марта, воскресенье
|18:00
|Машук-КМВ
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Машук-КМВ
|18 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|6 тур
|25 августа, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Машук-КМВ
|31 тур
|19 мая, вторник
|17:00
|Машук-КМВ
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|26 тур
|24 апреля, пятница
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Машук-КМВ
|21 тур
|1 ноября, пятница
|15:00
|Машук-КМВ
|2:2
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|4 августа, воскресенье
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Машук-КМВ
|18 тур
|21 октября, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Машук-КМВ
|2 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Машук-КМВ
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|24 тур
|19 октября, среда
|15:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Машук-КМВ
|8 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Машук-КМВ
|2:1
|Биолог-Новокубанск