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Специя - Венеция

14.08.2023, Понедельник, 22:00 мск Италия. Кубок, 1/32 финала Специя - Венеция
Италия. Серия А (2021/2022)
31 тур
2 апреля, суббота 16:00 Специя 1:0 Венеция
4 тур
19 сентября, воскресенье 16:00 Венеция 1:2 Специя
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Матч-центр
01:00
Палмейрас
Крузейро
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