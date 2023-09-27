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Вехен - РБ Лейпциг

27.09.2023, Среда, 21:45 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Вехен - РБ Лейпциг
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Матч начнется в 21:45 мск
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