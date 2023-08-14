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Оснабрюк - Кельн

14.08.2023, Понедельник, 21:45 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Оснабрюк - Кельн
Германия. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
22 декабря, вторник 20:30 Кельн 1:0 Оснабрюк
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Матч-центр
01:00
Палмейрас
Крузейро
0
0
Идет первый тайм
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