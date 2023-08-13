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Рот-Вайсс К - Кайзерслаутерн

13.08.2023, Воскресенье, 16:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Рот-Вайсс К - Кайзерслаутерн
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