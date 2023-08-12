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Эльверсберг - Майнц

12.08.2023, Суббота, 19:00 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Эльверсберг - Майнц
Германия. Кубок (2021/2022)
1/32 финала
8 августа, воскресенье 16:30 Эльверсберг 1:1
(7:8)п		 Майнц
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